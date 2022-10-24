Lütfü Savaş: 'Herkes Hatayspor düşer diye bekliyordu'

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası, çıkışlarının devam edeceğine ve ligi üst sıralarda bitireceklerine inandığını kaydetti. İki takımın da kazanma arzusuyla sahaya çıktığını aktaran Savaş, “Biz daha 1. dakika dolmadan çok sürpriz bir gol yedik. Rakip, ilk 20-25 dakika tempolu ve bizim sahamızda top oynadı. Ondan sonra da kontrataklarla biz rakip sahayı zorlamaya başladık. İkinci yarının başlarında güzel bir gol attık. İkinci yarı kontratak oynamış gibi göründük ama daha çok pozisyona giren, golü arayan takım bizdik. Bugün biz aşağılardan çıkmak için çaba sarf ediyorduk. Herkes Hatayspor düşer diye bekliyordu. Türkiye'de her şey düşebilir, dolar, altın, avro, enflasyon düşebilir ancak Hatayspor düşmez. Bundan sonra ekibimiz çıkışa devam edecektir. Her sene olduğu gibi üst sıralarda ligi bitirecektir" ifadelerini kullandı.

Adem Karagöz - Gökhan Aklan



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