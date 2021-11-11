Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında Akşener'i protesto eden bir şehit yakını ile tartışmış ve tartışma sonrası hakaret içerikli sözleriyle gündeme gelmişti. Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Türkkan, gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. Vatandaşa yapılan hakaret sonrası harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Başsavcılık, fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdiğini duyurdu.

Engin Yağcı



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