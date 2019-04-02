Luyindama kırmızı kart gördü, cezasını Fenerbahçe maçında çekecek

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'in ilk ayağında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken defans oyuncusu Christian Luyindama direkt kırmızı kart gördü. Mücadelenin 71. dakikasında orta sahadaki bir pozisyonda Luyindama'nın Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler kırmızı kartına başvurdu.

Luyindama, bu hafta ligde oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için, kırmızı kart nedeniyle de 28. haftada Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Aynı durum Mbaye Diagne'nin Kasımpaşa'da forma giyerken de başına gelmişti. Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Diagne, sarı kart cezası nedeniyle ilk lig maçında oynayamayıp, daha sonra kırmızı kart nedeniyle forma giyememişti.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu