Luyindama PFDK'da

Dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Luyindama, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan sevk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Christian Nekadio Luyindama'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."