İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Luyindama, toplanma saatinde statta olmadığı için 11'den çıkarıldı

Luyindama, toplanma saatinde statta olmadığı için 11'den çıkarıldı
Luyindama, toplanma saatinde statta olmadığı için 11'den çıkarıldı

Galatasaray'da Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde altyapıdan bir futbolcunun sonunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Christian Luyindama'nın müsabaka öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı belirtildi.

alatasaray, Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki için yapılan korona virüs testlerinde bir altyapı oyuncusunun test sonucu pozitif çıktığını açıkladı. Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş'un test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.

Başarılı defans oyuncusu Christian Luyindama'nın ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.