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Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor

Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor
Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine ülkenin Lviv kentinde trenlerle yapılan tahliyeler tüm hızıyla devam ederken, tahliye edilmek için binlerce insan Lviv Tren Garı'na akın etti.

Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 5. günün sonuna yaklaşılırken, ülkenin batısında bulunan Lviv kentinde tren ile tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor. Savaş nedeniyle ülkenin birçok kentinden tahliye olmak üzere gelen binlerce kişi, Lviv Tren Garı'nda tahliye edilecekleri trenleri bekliyor. Burada bulunan trenlerle Romanya, Polonya ve Macaristan sınırlarına doğru götürülecek binlerce kişi, çevrede gönüllüler tarafından kurulan yardım çadırlarından ise yemek, su, çay ve kahve gibi ihtiyaçlarını da temin edebiliyor.

Onur Kıdan
 

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