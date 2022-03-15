Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaş 20 gündür aralıksız sürerken, sivil yerleşimleri de bombalamaya devam eden Rus birlikleri, birçok hastaneyi hedef aldı.

Yaşanan saldırıların ardından Samaritan's Purse organizasyonu tarafından Lviv kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına sahra hastanesi kuruldu.

Hastanede tedavilerin ABD'li gönüllü doktorlar tarafından yapılacağı bildirilirken, kurulan hastanede çok sayıda yatak ve acil müdahale alanı hazırlandı.

Güvenlik nedeniyle sığınakların da oluşturulduğu hastane, hasta kabulüne hazır.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

