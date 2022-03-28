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Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi

Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi
Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi

Ukrayna'nın Lviv kentinde, çatışma bölgesinde hayatını kaybeden 2 asker için tören düzenlendi.

Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardaki can kayıplarında artış yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çatışma bölgesinde hayatını kaybeden Ukraynalı 2 asker Roman Valkov ve Pavel Chernikov için Lviv'de bulunan Saints Peter ve Paul Garrison Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende, asker yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kilisedeki törenin ardından mezarlığa götürülen 2 asker, burada düzenlenen askeri törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

İsmail Coşkun - Volkan Kayalar
 

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