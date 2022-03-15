Lviv'de okul yardım merkezine dönüştürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, 20 gündür devam ediyor. Ülkenin çatışma yaşanan bölgelerinde temel ihtiyaç malzemelerinde sıkıntı yaşanırken dünyanın bir çok noktasından gönderilen yardım malzemesi de ülkeye ulaşmaya devam ediyor.

Yardımların bölgelere ulaşması noktasında üs bölgesi haline gelen Lviv şehrinde bir çok kamu binası, tiyatro ve sinema salonunun yanı sıra bazı okullar da yardım merkezine dönüştürüldü.

Yardım merkezine çevrilen okullardan bir tanesine ulaştırılan bir tır dolusu temel ihtiyaç malzemesinin bulunduğu koliler, burada bulunan insanların oluşturduğu zincir sayesinde okula taşındı. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan Ukraynalı malzemelerin taşınması ve teslim edilmesi için çalışmalara katıldı.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

