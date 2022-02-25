Lviv'de siren sesleri yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna operasyonu ikinci gününde devam ederken, ülkenin batısında bulunan Lviv'de halk güne siren sesleri ile başladı. Ülkenin en güvenli kenti ilan edilen Lviv'de sirenlerin duyulması ile halk paniğe sürüklendi. İlk olarak yerel saatle 04.20'de açılan sirenler daha sonra yeniden kentte duyuldu. Marketlerde, eczanelerde ve bankamatiklerde insanlar sıraya girerken, akaryakıt istasyonlarında yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Bazı insanların ellerinde bavulları ile evlerini terk ettikleri gözlemlenirken, şehrin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi. Savaştan kaçmak isteyenler ise Lviv'e yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Polonya sınırına doğru araçlarıyla yola çıktı. Yetkililer bir saldırıya karşı halkın mümkün olduğunca askeri tesislerden uzak durarak evlerinde veya sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Onur Kıdan



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