Lygos Clinic'in kurucusu Sinan Özer: 'HIV pozitif hastaları ötekileştirilmemeli'

Kullanılan ilaçlar ve diğer sebeplerden ötürü HIV pozitif hastalarında sıklıkla saç dökülmesi sorunu görülüyor. Günümüzde saç ekimi tedavisi görmek isteyen HİV pozitif hastaları çoğu saç ekim merkezinde gerekli ekipman yetersizliği ve steril ortam eksikliği nedeniyle istedikleri tedaviyi göremiyor.

İstanbul'da yerli ve yabancı hastalara hizmet veren Lygos Clinic'in kurucusu Sinan Özer, gerekli tüm önlemler alınarak saç ekimi tedavisinin bu hastalara uygulanabildiğine dikkat çekti. Özer, HIV pozitif hastalarının toplumda ötekileştirilmemesi gerektiğinin altını çizen Özer, “Ülkemizdeki ve yurtdışındaki hastalarımıza saç ekimi ve estetik operasyonları yapıyoruz. HIV pozitif hastalarımızın saç ekimi tedavisi isteği maalesef bazı klinik reddediliyor. Ancak biz tüm önlemleri alıp hastalarımızın mutluluğu için bu operasyonları gerçekleştiriyoruz.

Bildiğiniz gibi HIV pozitif hastasının bağışıklığının güçlü olduğu taktirde saç ekimi yaptırmasında bir sakınca yoktur. Bizde Lygos Klinik olarak bize tedavi olmak için gelen HIV pozitif hastalarımızı gerekli testlere sokarak sağlık durumlarına bakıyoruz ve saç ekimi yaptırmaya sakıncalı bir durumu yoksa saç ekimi uzmanları tarafından alınan önlemlerle birlikte tedavimizi gerçekleştiriyoruz. Son derece steril ve güvenli ortamda gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında çıkan güzel sonuçların hastalarımızı mutlu etmesi bizim için en büyük kazançtır'' dedi.