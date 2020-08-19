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Lyon Bayern Münih Canlı İzle| Lyon Bayern Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Lyon Bayern Münih Canlı İzle| Lyon Bayern Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Lyon Bayern Münih Canlı İzle| Lyon Bayern Canlı Skor Maç Kaç Kaç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. İlk yarı final maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelmiş mücadele 3-0 PSG lehine sonuçlanmıştı. Bu akşam gecenin maçında Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final karşılaşmaları Portekiz'in başkenti Lizbon'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 4'e iki Alman, iki Fransız ekibi kalmıştı. Dün akşam oynanan RB Leipzig ile Paris Saint-Germain arasından oynanan maç sonrasında Fransız ekibi 3-0 galip gelmişti. Yarı finalin ikinci müsabakasında ise Lyon ile Bayern Münih, bu akşam TSİ 22.00'de mücadele edecek.

Lyon Bayern Münih nasıl canlı izlenir? 

Lyon Bayern Münih maçını beIN Sports 1 ve Bein Sports Haber ekranından şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports Haber Kanalına Youtube canlı yayını üzerinden de ulaşabilirsiniz..

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