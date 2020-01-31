M. Başakşehir Gençlerbirliği Canlı Anlatımı

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M. BAŞAKŞEHİR 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ
8' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'nin golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Edin Visca'nın pasında ileri çıkan Junior Caiçara sağ çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Enzo Crivelli kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor.
1' Hakem Alper Ulusoy'un düdüğüyle karşılaşma Medipol Başakşehir'in vuruşuyla başlıyor.
İlk 11'ler:
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz.