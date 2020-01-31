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M. Başakşehir Gençlerbirliği Canlı İzle | Başakşehir Gençlerbirliği ilk 11'ler | Saat kaçta hangi kanalda

M. Başakşehir Gençlerbirliği Canlı İzle | Başakşehir Gençlerbirliği ilk 11'ler | Saat kaçta hangi kanalda
M. Başakşehir Gençlerbirliği Canlı İzle | Başakşehir Gençlerbirliği ilk 11'ler | Saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İşte karşlılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 20. haftası Medipol Başakşehir Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanından eli boş dönen ve 36 puanla 3. sıraya gerileyen Başakşehir sahasında 21 puanla 13. sırada bulunan Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Başakşehir Fatih terim Stadı'nda 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

M. Başakşehir Gençlerbirliği nasıl canlı izlenir?



M. Başakşehir Gençlerbirliği maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Karşılaşmanın ilk 11'leri;

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz.

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