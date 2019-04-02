‘M3 Works' en iyi eğitim organizasyon şirketi seçildi

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi ve üniversitenin yedi farklı öğrenci topluluğu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ‘Kristal Geyik Ödülleri'nde “Yılın En İyi Eğitim Organizasyon Şirketi” M3 Works seçildi. Takım çalışması ve motivasyon eğitimleri alanında uzmanlaşan şirket bu yıl 15'inci yaşını kutluyor.

Düzenlenen törende komite üyesi Mehmet Dinçol, şirket adına Satış ve Etkinlik Yönetimi Müdürü Mert Abeş'e ödülü takdim etti. 2005 yılında kurulan M3 Works, Türkiye'nin ilk takım çalışması eğitimleri alanında uzman kurumsal organizasyon şirketi olmasıyla biliyor. Daha önce World Tourism Forum'da üç yıl üst üste aynı ödülü alan şirket, başarısını sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında artış

M3 Works, 2018 yılında en çok Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının arttığını açıkladı.

500'ün üzerinde marka ile yıl boyu binden fazla etkinlik gerçekleştiren şirketin Genel Müdürü Erdem Genç “Ülke genelinde artan hassasiyetler sonucu geçtiğimiz yıl, şirketlerle birlikte yaptığımız çalışmalarda özellikle sosyal sorumluluk etkinliklerinde yüzde 26 artış gördük. Bu trendin 2019'da da sürmesini bekliyoruz” dedi.

Yeni eğitim dönemine müzikal borularla hazırlık

9-10 Nisan'da 22. Eğitim Zirvesi'nde konuşmacı olacak Erdem Genç, insan kaynakları ve eğitim uzmanlarını Yeni Eğitim Dönemi'ne Müzikal Borular adını verdiği notalı, müzik yapan borularla çok özel bir parça çaldırarak hazırlayacak.