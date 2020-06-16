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M4 karayolunda devriyede Rus askeri aracına saldırı

M4 karayolunda devriyede Rus askeri aracına saldırı
M4 karayolunda devriyede Rus askeri aracına saldırı

Suriye’de Türk ve Rus ortak devriyesi M4 karayolunda devam ederken, Rus askeri aracına saldırı gerçekleştirildi.

M4 karayolunda devriyede Rus askeri aracına saldırı - Tıkla İzle

Suriye'de Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında ortak devriyeler sürüyor. Rus askeri araçların stratejik öneme sahip M4 karayolunda İdlib'e bağlı Cisr eş Şuğur ilçesinden geçişi sırasında Rus askeri aracına saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar tarafından edinilen bilgiye göre yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Zarar gören Rus askeri aracı, Türk askeri aracının yardımı ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Mahmud Alhalbi - Abu Mucahit El Halebi

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