M60T ve Leopard 2A4 tanklarının kabiliyeti yeni sistemlerin eklenmesi ile artıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının geliştirilme ve günün koşullarına uygun teknolojilerle birleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Demir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda tankların geliştirilme aşamaları, yeni sistemlerin eklenmesi ve kabiliyetlerinin artırılmasına dair anlar yer aldı. Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki #M60T ve #Leopard 2A4 ana muharebe tanklarımızın günümüzün modern muharebe koşullarına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmalarımız sürüyor" notunu düştü.

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