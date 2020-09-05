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Maaşının üçte biri ile sokak kedilerini besliyor

Maaşının üçte biri ile sokak kedilerini besliyor
Maaşının üçte biri ile sokak kedilerini besliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan hayvansever Yusuf Dağlıoğlu, maaşını üçte biri ile mahallesindeki sokak kedilerine besliyor.

Kozanlı hayvansever Yusuf Dağlıoğlu, 20 yıldır Çarşı Caddesi'nde ve mahallerde gördüğü sokak kedilerini sahiplenerek her gün elleriyle besliyor. Besledi kedilerin çoğalarak bir ara 300 sayısına kadar çıktığını anlatan Dağlıoğlu, “Hayvanları çok seviyorum. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. Bu kediler çok zeki. Ağzı var dili yok diyorlar ama. Her birinin ağzı olsa kansere çare bulur. Her birinin dilinden anlarım. Niye geç kaldığımı bakışlarımı bilirim. Komşularım der Yusuf Dağlıoğlu geliyor. Mahalleye girişimden bilirler. Çarşıda da bakıyorum. 20 yılı geçti. Toplam 100'e yakın kedim var. Pandemiden önce 300 kediye yakındı. Kasaplardan ne seviyorlarsa onu alıyorum. Tavuk, kırıntı ciğer alırım. Köpek seven arkadaşlarım vardı o köpeklere bakıyordu. Şimdi onun yerine onlara da bakıyorum. Günlük hepsine bakıyorum. Çocuklar evlendi, sigortadan emekliyim. Maddi sıkıntımız kalmadı şükür. Maaşımızın 3'te biri buraya gidiyor. İsteyerek severek besliyorum. Bazı arkadaşlar sevabı bölüşelim bugünde benden olsun diyenler oluyor. Keyifli güzel. Benim sevgimde bu” diye konuştu.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir
 

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