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Mabel Matiz Bursa'da sahne aldı

Mabel Matiz Bursa'da sahne aldı
Mabel Matiz Bursa'da sahne aldı

Bursa'da sahneye çıkan Mabel Matiz, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Mabel Matiz Bursa'da sahne aldı - Tıkla İzle

Kendine has tarzı ve şarkılara getirdiği yorumlarla büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Mabel Matiz, dün gece Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Repertuvarının ilk bölümlerinde duygusal şarkılarına yer veren şarkıcı; ‘Aşk Yok Olmaktır', ‘Ya Bu İşler Ne', ‘Yaşım Çocuk' gibi şarkılarıyla dinleyicilerini hüzünlendirdi. Ardından mekandaki enerjiyi arttıran Mabel Matiz, hareketli şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı.

Sanatçıya zaman zaman hayranları da eşlik etti. Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda izleyenlerden büyük alkış topladı.

Muharrem Vurucular
 

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