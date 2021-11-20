MAÇ ANLATIM! Alanyaspor Beşiktaş maçı

ALANYASPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

MAÇ ANLATIM

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ghezzal'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde oluşan karambolde Kenan vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

14. dakikada sağ taraftan Efecan'ın ortaya çevirdiği topa ön direkte Babacar'ın direkt vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

24. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Pjanic'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.

40. dakikada Vida'nın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşanEmre Akbaba kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Alper Ulusoy VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

45' İkinci yarı başladı

46' Beşiktaş'ta Pjanic yerini Teixeira'ya bıraktı.

46' Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Can Bozdoğan oyuna dahil oldu.

49' Alanyaspor'da Juanfran, Larin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

49'BİR ŞUT! Rosier ceza sahası yayının üzerinden sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

55' Direk! Sol kanattan Umut Güneş'in ortasında arka direkte Babacar'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç,

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Davidson, Emre Akbaba, Babacar

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Milunovic, Fer, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Novais, Diedhiou, Eduardo, Candeias

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Montero, N'koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Teixeira, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Babacar (dk. 14) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör) (Aytemiz Alanyaspor), Ghezzal (Beşiktaş)