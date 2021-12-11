MAÇ ANLATIM! Antalyaspor Trabzonspor maçı

ANTALYASPOR 0-0 TRABZONSPOR
MAÇ ANLATIM
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1' Maç başladı
4' Ghacha'nın sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Peres'e çarpan top kornere çıktı
6' Fredy'nin ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta Edgar, topun önüne yattı ve kaleye gitmesine izin vermedi
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İlk 11'ler
ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Edgar, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius.