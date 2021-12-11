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MAÇ ANLATIM! Antalyaspor Trabzonspor maçı

MAÇ ANLATIM! Antalyaspor Trabzonspor maçı
MAÇ ANLATIM! Antalyaspor Trabzonspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR 0-0 TRABZONSPOR

 MAÇ ANLATIM 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1' Maç başladı

4' Ghacha'nın sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Peres'e çarpan top kornere çıktı

6' Fredy'nin ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta Edgar, topun önüne yattı ve kaleye gitmesine izin vermedi

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İlk 11'ler

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Edgar, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius.

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