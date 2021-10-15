MAÇ ANLATIM! Başakşehir Beşiktaş maçı

BAŞAKŞEHİR 1-0 BEŞİKTAŞ

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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Caicara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Berkay, ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatarak önüne aldı. Bu oyuncunun rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş sol kale direğinin hemen yanından auta gitti.

25. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ön direğe yaptığı ortada altıpas içinde Epureanu'nun ters vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

40. dakikada sol kanattan içeri kat eden Visca'nın ceza sahası dışı çapraz pozisyondan çektiği sert şut kaleci Mert'ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Okaka'nın müsat pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

45' İkinci yarı başladı

45' Beşiktaş'ta Atiba yerini Necip Uysal'a bıraktı

45' Beşiktaş'ta Oğuzhan yerini Teixeira'ya bıraktı

45' Beşiktaş'ta Güven Yalçın yerini Larin'e bıraktı

47' Başakşehir'de Ndayishimiye bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Edin Visca, Deniz Türüç, Nacer Chadli, Stefano Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Fredrik Gulbrandsen, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Valentine Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Michy Batshuayi

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Feancisco Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Alex Teixeira, Cyle Larin

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Gol: Stefano Okaka (dk. 40) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Valentine Rosier (Beşiktaş)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer - Bozhan Memiş

