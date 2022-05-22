MAÇ ANLATIM | Başakşehir Trabzonspor maçı

BAŞAKŞEHİR 3-0 TRABZONSPOR
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Maçtan dakikalar
1' maç başladı
7' Mahmut, ceza yayının gerisinde Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.
11' GOL! Okaka, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.
20' Ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
31' GOL! Epureanu, skoru 2-0'a getirdi.
35' Bakasetas sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Vitor Hugo yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
40' Nwakaeme sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Duarte kafayla karşıladı.
42' GOL! Serdar Gürler, skoru 3-0'a getirdi.
45' İlk yarı sona erdi
İlk 11'ler
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka
TRABZONSPOR: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius