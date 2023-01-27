MAÇ ANLATIM! Beşiktaş Alanyaspor maçı

BEŞİKTAŞ 0-0 ALANYASPOR

MAÇ ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

3' Beşiktaş Aboubakar'la gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kamerunlu golcü, kaleci Runarsson'dan sıyrılıp topu boş kaleye göndermek istedi. Savunma son anda yatarak golü önledi.

7' Beşiktaş rakip yarı alanda baskıyla Alanyasporlu futbolcuları hataya zorluyor.

12' Alanyaspor rakip yarı alanda top tutmakta zorluk yaşıyor.

18' Beşiktaş Cenk Tosun'la penaltı kazandı.

20' GOL! Beşiktaş Cenk'in penaltı golü ile öne geçti. Cenk Tosun kaleci Runarsson'un sağına yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

36' GOL! Beşiktaş Aboubakar'la farkı 2'ye yükseltti.

36' Beşiktaş Aboubakar'la farkı 2'ye yükseltti ancak VAR'da yapılan inceleme sonucunda pozisyon ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

İLK YARI SONA ERDİ

Dolmabahçe'de ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

50' GOL! Beşiktaş Cenk Tosun'un müthiş golüyle farkı 2'ye çıkardı.

59' GOL! Beşiktaş Dele Alli ile farkı 3'e çıkardı.

64' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Salih oyuna devam edemedi. Necip Uysal oyuna dahil oldu.

66' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Efkan, eski takım arkadaşı Tayfur'u düşürdü ve sarı kart gördü.

69' Alanyaspor Candeias'la penaltı kazandı.

Alanyaspor'un ilk 11'i:

Runarsson, Furkan, Fatih, Lusamba, Cavaleiro, Fer, Umut, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu:

Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

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