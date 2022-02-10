MAÇ ANLATIM! Beşiktaş Göztepe maçı

BEŞİKTAŞ 0-0 GÖZTEPE

MAÇ ANLATIM

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna'nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

29. dakikada Moubandje'nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

45' İkinci yarı başladı

46' Josef ikinci yarıda yerini Atiba'ya bıraktı.

47' Ceza sahasının solundan Halil'in içeri çevirdiği topu Montero kornere gönderdi.

54' Arslanagic'e faul yapan Oğuzhan sarı kart gördü.

60' Ceza sahasının sağından Ghezzal'in sert şutunda top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

65' Di Santo, Tijanic'in yerine oyuna dahil oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Sarvanlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira, Cyle Larin

Yedekler: Emre Bilgin, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlhan, Umut Meraş

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara, Moubandje, Halil Akbunar, David Tijanic, Cherif Ndiaye

Yedekler: Kenan Piric, Wilker Angel, Berkan Emir, Yusuf Talum, Atakan Çankaya, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Makana Baku, Lourency, Franco Di Santo

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Sarı kart: Montero (Beşiktaş)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

