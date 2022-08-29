MAÇ ANLATIM | Beşiktaş Sivasspor maçı

BEŞİKTAŞ 2-0 SİVASSPOR

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Maçtan dakikalar

1' Düdük sesiyle maç başladı!

6' Rakip yarı alanın son metrelerinde topla buluşan Uğur Çiftçi, sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı top kaleci Ersin'de kaldı.

8' Uzun pasla sol kanatta topla buluşan N'Koudou, hücuma destek veren Masuaku'ya pasını aktardı. Masuaku'nun ceza alanına Muleka kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.

12' GOL! Muleka Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

26' Dele Alli'nin rakip yarı alanın ortalarından savunma arkasına göndermek istediği topta ceza alanı içinde Muleka yerde kaldı ve gözler bir anda maçın hakemi Volkan Bayarslan'a çevrildi fakat oyun devam etti top da kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

29' GOL! Beşiktaş Weghorst'la farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İlk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke