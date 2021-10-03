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MAÇ ANLATIM! Ç.Rizespor Galatasaray

MAÇ ANLATIM! Ç.Rizespor Galatasaray
MAÇ ANLATIM! Ç.Rizespor Galatasaray

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Ç.RİZESPOR 0-1 GALATASARAY

 MAÇ ANLATIM 

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1' Maç başladı

5' Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu kontrol eden Musatfa Muhammed'in sert şutunda top kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu 1-0

İlk 11'ler

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ryan Babel, Mostafa Mohamed

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