MAÇ ANLATIM! Ç.Rizespor Galatasaray

Ç.RİZESPOR 0-1 GALATASARAY
MAÇ ANLATIM
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
1' Maç başladı
5' Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu kontrol eden Musatfa Muhammed'in sert şutunda top kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu 1-0
İlk 11'ler
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ryan Babel, Mostafa Mohamed