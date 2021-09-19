MAÇ ANLATIM! Galatasaray Alanyaspor maçı

GALATASARAY 0-0 ALANYASPOR
MAÇ ANLATIM
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.
3' Galatasaray etkili geldi! Van Aanholt'un ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı çıktı.
6'Kerem sol kanattan ortayı yaptı, savunmadan seken top kornere gitti.
11' Juanfran sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Efecan kafayı vurdu top yandan auta gitti.
20'Van Aanholt sol kanattan ortayı yaptı savunmadan seken top kornere çıktı.
21'BİR ŞUT! Morutan ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu top üstten dışarıya gitti.
30' İlk yarım saatlik dilimde gol sesi çıkmadı.
İLK 11'LER!
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou