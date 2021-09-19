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MAÇ ANLATIM! Galatasaray Alanyaspor maçı

MAÇ ANLATIM! Galatasaray Alanyaspor maçı
MAÇ ANLATIM! Galatasaray Alanyaspor maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

GALATASARAY 0-0 ALANYASPOR

 MAÇ ANLATIM 

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

3' Galatasaray etkili geldi! Van Aanholt'un ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı çıktı.

6'Kerem sol kanattan ortayı yaptı, savunmadan seken top kornere gitti.

11' Juanfran sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Efecan kafayı vurdu top yandan auta gitti.

20'Van Aanholt sol kanattan ortayı yaptı savunmadan seken top kornere çıktı.

21'BİR ŞUT! Morutan ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu top üstten dışarıya gitti.

30' İlk yarım saatlik dilimde gol sesi çıkmadı.

İLK 11'LER!

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

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