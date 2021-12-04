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MAÇ ANLATIM! Galatasaray Altay maçı

MAÇ ANLATIM! Galatasaray Altay maçı
MAÇ ANLATIM! Galatasaray Altay maçı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'ı konuk ediyor.

GALATASARAY 0 - 1 ALTAY

MAÇ ANLATIM

Maçtan Dakikalar (ilk yarı)

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

8'TEHLİKE! Sol kanatta topla buluşan Poko, meşin yuvarlağı kale sahasına çıkardı. Savunmada Taylan topu kornere uzaklaştırdı.

11' Galatasaray'da Yedlin, Pinares'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

18' GOL! Pinares, Altay'ı 1-0 öne geçirdi.

21' Pinares, Taylan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - César Pinares

24' Feghouli'nin sağ kanattan içeri kestiği pasta Van Aanholt sol çaprazda topla buluştu. Van Aanholt, topla buluşur buluşmaz şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

İlk 11^ler 

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu

Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Rodriguez, Zeki Yıldırım, Kappel, Bamba

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