MAÇ ANLATIM! Galatasaray Altay maçı

GALATASARAY 0 - 1 ALTAY
MAÇ ANLATIM
Maçtan Dakikalar (ilk yarı)
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!
8'TEHLİKE! Sol kanatta topla buluşan Poko, meşin yuvarlağı kale sahasına çıkardı. Savunmada Taylan topu kornere uzaklaştırdı.
11' Galatasaray'da Yedlin, Pinares'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
18' GOL! Pinares, Altay'ı 1-0 öne geçirdi.
21' Pinares, Taylan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - César Pinares
24' Feghouli'nin sağ kanattan içeri kestiği pasta Van Aanholt sol çaprazda topla buluştu. Van Aanholt, topla buluşur buluşmaz şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
İlk 11^ler
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu
Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Rodriguez, Zeki Yıldırım, Kappel, Bamba