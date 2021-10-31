MAÇ ANLATIM! Galatasaray Gaziantep FK maçı

GALATASARAY 2-0 GAZİANTEP FK

MAÇ ANLATIM

Maçtan dakikalar ( İlk yarı)

7. dakikada Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

11. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau'nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.

21. dakikada soldan Kerem'in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan'ın gelişine vuruşu auta çıktı.

45. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko'nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

45+3. dakikada Barış Alper'in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Morutan'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

45' İkinci yarı başladı

46' İkinci yarıda Feghouli, Barış'ın yerine oyunda.

51' Maxim sol kanattan içeri ortaladı. Marcao'ya çarpan top kornere çıktı

53' Gaziantep'te Ertuğrul sarı kart gördü.

58' Bu dakikalarda karşılaşma orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.

68' Merkel yerini Kitsiou'ya bıraktı.

68' Recep Niyaz, Oğuz'un yerine oyuna girdi.

73' Marcao yeniden oyunda.

73' GOOL! Kerem Aktürkoğlu topu ağlarla buluşturdu

76' Nelsson, Dicko'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

79' Cicaldau'ya yaptığı müdahalesi sonrası Furkan sarı kart gördü.

82' Galatasaray'da ikinci golü atan Kerem yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

90' Karşılaşmanın sonunda en az beş dakika daha oynanacak.



Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet

Yedekler: Mustafa, Ulaş, Furkan Soyalp, Halil, Messaoudi, Recep Niyaz, Figueiredo, Mirza, Kitsou, Cenk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Morutan (dk. 45+3) (Galatasaray)

Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK)

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

