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MAÇ ANLATIM! Galatasaray Konyaspor maçı

MAÇ ANLATIM! Galatasaray Konyaspor maçı
MAÇ ANLATIM! Galatasaray Konyaspor maçı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan İttifak Holding Konyaspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek.

GALATASARAY 1-0 KONYASPOR

 MAÇ ANLATIM 

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1' Maç başladı

3' Konyaspor 12 maçtır yenilmiyor. Konyaspor'u en son mağlup eden takım ise geçen sezon Galatasaray

4' Ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Mostafa Mohamed, savunma ile kaleci arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda topa sahip oldu. Çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta Mostafa, topu boş kaleye gönderdi.

7' Sehic ve İlhan Palut gole itiraz ettikleri için sarı kart gördü.

10' Taylan, Oğulcan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

20' Morutan sağ kanattan atağa çıktı. Konyaspor savunması ayak koydu ve top kornere gitti

 

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar Gürler

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