MAÇ ANLATIM! Göztepe Trabzonspor maçı

GÖZTEPE 0-1 TRABZONSPOR

MAÇ ANLATIM

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla birlikte giren Yalçın Kayan, şutunu atmaya çalışsa da Denswil topun önüne yatarak şutu engelledi.

11. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Burekovic'in pasıyla ceza sahasın içerisinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Lourency, plase vuruşla topu kaleye göndermeye çalışsa da kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kontrol etti.

43. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Burekovic'in ceza sahası içinde yaptığı ortada topa dokunan Jahovic'in pozisyonunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Maçta ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart görürken, Göztepe teknik ekibinde bulunan İlhan Şahin kırmızı kart gördü.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

45' İkinci yarı başladı

46' Siopis ikinci yarıda Yusuf'un yerine oyunda.

50' Burekovic yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Berkan Emir'e bıraktı.

56' GOL! Abdülkadir'in pasında sol kanattan hızla ceza sahasına giren Gervinho karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Obinna, Yalçın Kayan, Dzenan Burekovic, Lourency, Jahovic, Ndiaye

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Soner Aydoğdu, Beykan Şimşek, Baku, Efe Can Saçıkara, Ideye, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Tijanic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Edgar, Denswil, Berat Özdemir, Abdulkadir Ömür, Hamsik, Yusuf Sarı, Gervinho, Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Cornelius, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kırmızı kart: İlhan Şahin (Devre arası) (Göztepe)

Sarı kartlar: Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Nestor El Maestro (Göztepe)

Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy

