MAÇ ANLATIM! Hatayspor Trabzonspor maçı

HATAYSPOR 2-1 TRABZONSPOR
MAÇ ANLATIM
1' Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
9' GOL: Trabzonspor Enis Bardhi ile öne geçti. Hatayspor savunmasının arkasına atılan uzun mesafeli pasa ceza sahasında kafa ile vuruşunu yapan Bardhi, kaleci Erce'nin üzerinden topu ağlara gönderdi.
17' Hatayspor'un Bertuğ'la bulduğu eşitlik golü VAR kontrolünün ardından değer kazanmadı. Pozisyonun öncesinde Boudjemaa'nın Vitor Hugo'ya arkadan faul yaptığı belirlendi.
18' Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, iptal edilen gol pozisyonuna yoğun itirazları sebebiyle sarı kart gördü.
27' Trabzonspor'da Bruno Peres Kaan'a yaptığı faul sonrası sonrası sarı kart gördü.
47' GOL! Hatayspor El Kaabi ile beraberliği yakaladı.
50' GOL! Hatayspor Bertuğ'la öne geçti.
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İLK 11'LER:
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Onur, Saba, Kaan, Bertuğ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez
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