MAÇ ANLATIM! Karagümrük Trabzonspor maçı

KARAGÜMRÜK 0-0 TRABZONSPOR

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KARAGÜMRÜK 0-1 TRABZONSPOR

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Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)



46' Mücadelede ikinci yarı başladı.



49' Emre Mor sağ çaprazdan şansını denedi. Top uzak mesafeden dışarı çıktı.

49' Caner'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Emre Mor, ceza sahasının solunda topla buluştu. Emre'nin şutundan top az farka dışarı çıktı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası içerisinde Luckassen'in müdahalesinde Djaniny yerde kaldı. Oyun bir süre devam ettikten sonra hakem Cüneyt Çakır VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

18. dakikada hakem Cüneyt Çakır, kaleci Viviano'nun penaltı atışı sırasında önde olduğunu gerekçe göstererek tekrarlanmasına karar verdi. Topun başına tekrar geçen Djaniny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adnan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

45+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Djaniny, ceza sahası içine girerek sol taraftaki Nwakaeme'ye pasını aktardı. Nwakaeme'nin uzak direğin dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak auta gitti.





Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu, Luckassen, Balkovec, Caner, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Adnan Uğur, Bertolacci, Karamoh, Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Salibur, Ahmed Musa, Vato, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Djaniny, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Cornelius

Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Denswil, Peres, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 18 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor), Karamoh (Fatih Karagümrük)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

