MAÇ ANLATIM! Sivasspor - Fenerbahçe maçı

SİVASSPOR 0 - 1 FENERBAHÇE
MAÇ ANLATIM
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1' Maç başladı
4' Sağdan kullanılan uzun taç atışında savunmadan seken topu ceza sahasında Yatabare ıskaladı.
18' Fenerbahçe öne geçti! Sol kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın çevirdiği topta, Zajc kale önünde topu ağlara gönderdi.Gol - Miha Zajc
16' Sivasspor'da sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt yerini Kayode'ye bıraktı.Erdogan Yesilyurt - Olarenwaju Kayode
15' Sivasspor'da Koray Altınay, Crespo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Koray Altinay
10' Karşılaşma orta saha mücadelesiyle geçiliyor.
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İlk 11'ler
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare
FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun