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MAÇ ANLATIM! Sivasspor - Fenerbahçe maçı

MAÇ ANLATIM! Sivasspor - Fenerbahçe maçı
MAÇ ANLATIM! Sivasspor - Fenerbahçe maçı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor...

SİVASSPOR 0 - 1 FENERBAHÇE

 MAÇ ANLATIM 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1' Maç başladı

4' Sağdan kullanılan uzun taç atışında savunmadan seken topu ceza sahasında Yatabare ıskaladı.

18' Fenerbahçe öne geçti! Sol kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın çevirdiği topta, Zajc kale önünde topu ağlara gönderdi.Gol - Miha Zajc

16' Sivasspor'da sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt yerini Kayode'ye bıraktı.Erdogan Yesilyurt - Olarenwaju Kayode

15' Sivasspor'da Koray Altınay, Crespo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Koray Altinay

10' Karşılaşma orta saha mücadelesiyle geçiliyor.

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İlk 11'ler

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

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