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MAÇ ANLATIM | Trabzonspor Kayserispor maçı

MAÇ ANLATIM | Trabzonspor Kayserispor maçı
MAÇ ANLATIM | Trabzonspor Kayserispor maçı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar 

10. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Lung'dan dörndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

24. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta taç çizgisi önünden ceza alanına doğru taşıyan Visca'nın penaltı noktasına yerden çıkardığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşunda kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla auta çıktı.

46' İkinci yarı başladı

48' Onur'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Ahmetcan, topu uzaklaştırdı.

51' Bruno Peres sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

54' Gavranovic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

56' Burno Peres sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kouassi'nin indirdiği top, Lung'da kaldı.

62' Abdülkadir'e faul yapan Kemen sarı kart gördü.

63' Abdülkadir'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, Lung'da kaldı.

66' Ahmetcan yerini Dorukhan'a bıraktı.

66' Kouassi de yerini Nwakaeme'ye bıraktı.

67' Kayserispor'da da Kemen yerini İbrahim Akdağ'a bıraktı.

69' Oyuna yeni giren İbrahim sarı kart gördü.

70' Trabzonspor'da da Bakasetas sarı kart gördü.

 71' Bakasetas yerini Hamsik'e bıraktı.

73' Emrah'a faul yapan Puchacz sarı kart gördü.

74' Hakeme itiraz eden Siopis de sarı kart gördü.

77' Gavranovic yerini Cardoso'ya bıraktı.

78' Visca'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Cornelis'un kafa vuruşunda top, Lung'da kaldı.

83' Kayserispor'da Thiam sarı kart gördü.

84' Siopis yerini Berat'a bıraktı.

84' Koita, Abdülkadir'in yerine oyunda.

87' GOL! Cornelius, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.



Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Ahmetcah Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius

Yedekler: Erce, Berat, Dorukhan, Nwakaeme, Hamsık, Kouta, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Denswill, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Emrah, Michel Kemen, Attamah, Thiam, Gavranovic

Yedekler: Bilal, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Uğur Demirok, Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

71'Bakasetas yerini Hamsik'e bıraktı.
71'Bakasetas yerini Hamsik'e bıraktı.

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