Maç bitti, saha karıştı

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 2-2 sona erdi. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Kayserigücü takımı teknik heyet ve oyuncuları, hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bu arada Kayserigücü takımından Eren Torbalı, kendisine hakaret ettiğini söylediği kişiye tepki gösterirken futbol sahası karıştı. Emniyet güçleri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı.

Maç sonrasında Emre Öztürk, Mehmet Kahveci, Eren Torbalı maçın hakemi Necati Selçuk Şahin tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Hakem triosu, sahayı polis eşliğinde terk etti. Olaylar da daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

Yüksel Yıkılmaz