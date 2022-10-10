Maç golsüz eşitlikle tamamlandı

Maçtan dakikalar

29. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Uğurcan sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40.dakikada Hugo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.50' Trabzonspor ilk yarıya göre daha tempolu bir oyun oynuyor.

53' Orta alanda Djaniny'ye faul yapan Mickael Tırpan sarı kart gördü.

60' Hamsik yerini Gbamin'e bıraktı.

69' Bakasetas ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Bakasetas'ın sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

79' Trezeguet'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda top üstten auta gitti.

85' Bakasetas sol kanattan ceza sahasına çevirdi. Top doğrudan Ertuğrul'a gitti.

90' MAÇ SONA ERDİ

Stat: Akyazı

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Naci Ünüvar, Denswill, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouannes, Mickael Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Mamadou Fall, Celina, Bahoken

Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Emin Engin, Petretta, Aytaç Kara, Turgay Philippi Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Şenol Can

Gökmen Şahin - Ozan Köse



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