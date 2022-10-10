Maç golsüz eşitlikle tamamlandı

Maçtan dakikalar
29. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Uğurcan sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40.dakikada Hugo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.50' Trabzonspor ilk yarıya göre daha tempolu bir oyun oynuyor.
53' Orta alanda Djaniny'ye faul yapan Mickael Tırpan sarı kart gördü.
60' Hamsik yerini Gbamin'e bıraktı.
69' Bakasetas ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Bakasetas'ın sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
79' Trezeguet'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda top üstten auta gitti.
85' Bakasetas sol kanattan ceza sahasına çevirdi. Top doğrudan Ertuğrul'a gitti.
90' MAÇ SONA ERDİ
Stat: Akyazı
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Naci Ünüvar, Denswill, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouannes, Mickael Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Mamadou Fall, Celina, Bahoken
Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Emin Engin, Petretta, Aytaç Kara, Turgay Philippi Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can
Gökmen Şahin - Ozan Köse
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