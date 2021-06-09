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Maç ortasında sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart

Maç ortasında sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart
Maç ortasında sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart

Polonya'nın Elblag kentinde bir paraşütçü, futbol maçının ortasında sahaya inerken, paraşütçünün yanına giden hakem sarı kart gösterdi.

Maç ortasında sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart - Tıkla İzle

Polonya'nın kuzeyindeki Elblag şehrinde geçtiğimiz pazar günü oynanan bir futbol maçı alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. Dördüncü lig futbol takımlarından Olimpia Elblag ile Pisa Primavera Barczewo arasında oynanan maç sırasında sahaya paraşütçü indi. Beklenmedik misafirin bir anda sahada belirmesi üzerine hemen maçı durduran hakem, paraşütçünün yanına giderek sarı kart gösterdi. Bu anlar

bir taraftar tarafından kaydedilirken, hakemin sarı kart göstermesi izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu. Sahaya acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirten paraşütçü, ortaya çıkan durum için hakem ve futbolculardan özür diledi. Paraşütçü daha sonra, futbolcularla taraftarların şaşkın bakışları altında paraşütünü toplayarak sahadan ayrıldı. Kaldığı yerden devam eden maçın kazananı ise 6-3'lük skorla Olimpia Elblag takımı oldu.

Ebru Orhan

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