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Maç sırasında sahaya giren köpek çıkmak istemeyince devreye futbolcular girdi

Maç sırasında sahaya giren köpek çıkmak istemeyince devreye futbolcular girdi
Maç sırasında sahaya giren köpek çıkmak istemeyince devreye futbolcular girdi

Antalya’da 2.

Antalya'da 2. Amatör Küme Ligi karşılaşmasında sahaya giren köpek, yaptığı hareketlerle taraftarları güldürdü. Maçın 10 dakika durmasına neden olan köpeği, bir futbolcu kucağına alarak dışarıya çıkardı.

Antalya 2. Amatör Küme Ligi takımlarından Kaş Gençspor evinde Ova İdman Yurdu Spor ile karşılaşırken, ilginç bir olay yaşandı. Kaş Ağullu Stadı'ndaki karşılaşmanın 80'inci dakikasında, stadın açık kalan kapısından giren kangal köpeği bir anda sahada gezmeye başladı. Hem korkutan hem gülümseten köpek saha dışına çıkmadığı gibi, koşarak oynamaya başladı. Karşılaşmaya ara veren maçın hakemi köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine sahadaki bazı futbolcuların çıkarmak istediği köpek, yere yatarak çıkmak istemedi. Ardından orta sahaya doğru koşan sevimli köpeği, Kaş Gençspor futbolcusu Süleyman Uludağ yakaladıktan sonra kucaklayarak saha dışına götürdü.

Yaşananlar taraftarları güldürürken, 10 dakikalık aradan sonra hakem karşılaşmayı devam ettirdi.

Talip Demirci
 

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