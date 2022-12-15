İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maç sonrası Brüksel'de olaylar çıktı

Maç sonrası Brüksel'de olaylar çıktı
Maç sonrası Brüksel'de olaylar çıktı

Katar'da oynanan Fas-Fransa Dünya Kupası Yarı Final maçı sonrası Belçika’nın başkenti Brüksel’de olaylar çıktı. Polis gruba göz yaşartıcı gaz ve Toma'larla müdahale etti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Brüksel'de büyük bir heyecanla desteklendi. Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı. Maç esnasında oldukça sakin olan Brüksel sokakları maçın bitimiyle birlikte doldu. Bu esnada kalabalık arasından bir grup genç ana cadde ortasında ateş yakarak altına havai fişek doldurdu. Ateşin etkisiyle patlamaya başlayan havai fişekler etraftaki taraftarlara doğru dağıldı. Korkuyla dağılmaya çalışan taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.

Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı. TOMA'larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

Mustafa Ulusoy
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.