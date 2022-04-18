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Maç sonu üçlüsü Victor Nelsson'dan

Maç sonu üçlüsü Victor Nelsson'dan
Maç sonu üçlüsü Victor Nelsson'dan

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Yeni Malatyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kendisine yapılan tezahüratları karşılıksız bırakmayan Nelsson, taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. 23 yaşındaki futbolcu karşılaşmada yaptığı kritik müdahalelerle takımının gol yemesini önlemişti.

Maça 11'de başlayan Victor Nelsson 90 dakikada sahada kaldı.

Oğuzhan Ort
 

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