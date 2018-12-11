Maç Sonucu: Galatasaray:2 Porto:3

Maçtan dakikalar

10. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışından Ndiaye vurdu. Top bir anda Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topu Rodrigues tamamladı ancak savunma çizgi üzerinde müdahale etti. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu.

13. dakikada Fernando'nun pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu, kaleci Casillas bu pozisyonda gole izin vermedi.

14. dakikada sağ kanattan bindiren Feghouli, rakibinin sağından atıp solundan geçerek ceza sahası içine girdi ve müsait durumdaki Eren'i gördü. Eren Derdiyok zoru başarıp topu yandan auta attı.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alex Telles, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Felipe, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Hernani ceza sahası içine girer girmez Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada Hernani'nin düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Marega, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 0-2

45. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Rodrigues, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Feghouli düzgün bir vuruş yaparak Casillas'ı mağlup etti. 1-2

49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok, ceza sahası yayı önündeki Rodrigues'e pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda top Casillas'ta kaldı.

56. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Feghouli, bekletmeden Onyekuru'ya pasını aktardı. Onyekuru'nun sert şutu az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Ozan'ın kaptırdığı topta ceza sahası içine giren Hernani, pasını Sergio Oliveira'ya aktardı. Bu futbolcu rahat pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-3

59. dakikada Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Maicon'a çarpan top Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti.

65. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Rodrigues, savunmanın arkasına sarkan Eren'e çok güzel bir pas çıkardı. Eren'in dokunuşunda top ağlara gitti. 2-3

66. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Rodrigues, Maxi Pereira'dan müthiş bir hareketle sıyrıldı ancak yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada kazanılan penaltı atışında yeniden topun başına geçen Feghouli, bu kez çok sert vurdu. Top önce üst direğe, ardından da kale çizgisine çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dimitri Zhuk, Oleg Maslyanko

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk (Onyekuru dk. 46), Fernando, Ndiaye, Feghouli (Muğdat dk. 89 ?), Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Linnes, Ömer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Herrera, Danilo, Sergio Oliveira (Awaziem dk. 82 ?), Adrian Lopez (Andre Pereira dk. 73), Hernani (Jorge dk. 73), Marega

Yedekler: Vana, Brino Costa, Brahimi, Oliver Torres

Teknik Direktör: Sergio Concieçao

Goller: Felipe (dk. 17), Marega (dk. 42 pen.), Sergio Oliveira (dk. 57) (Porto), Feghouli (dk. 45+1 pen.), Eren (dk. 65) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Marega (Porto)

Eren Derdiyok bu sezonki 8. golünü attı

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok Porto maçında attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci, toplamda ise 8. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların ileri uçtaki ismi Eren Derdiyok takımının ikinci golünü kaydetti. 65. dakikada Garry Rodrigues'in sağ kanattan yerden ortasında altıpas üzerine bulunan Eren, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova maçında rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu böylece ikinci golünü kaydetmiş oldu.

2018-2019 sezonunda 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 4 Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere toplam 16 müsabakada görev alan Eren Derdiyok, toplam 8 gol attı.

Feghouli penaltıların birini attı diğerini kaçırdı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli kazanılan iki penaltıdan birini atarken, diğerini kaçırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Portekiz temsilcisi ile mücadele eden Galatasaray, müsabakada iki penaltı kazandı. İki penaltının da başına sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sofine Feghouli geçti. 45+1. dakikadaki penaltıyı gole çeviren Feghouli, 67. dakikada kazanılan penaltıyı ise kaçırdı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarpıp, kale çizgisinden dışarı sekti.

Galatasaray taraftarı Alex Telles'i unutmadı

Porto'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'i sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde tribüne çağırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Porto arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki ekipte de bazı futbolcular eski takımlarına karşı mücadele etti. Portekiz ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles, sarı-kırmızılılara karşı 11 başladı. Maç öncesinde taraftarlar, Alex Telles'i tribüne çağırdı. Yıldız futbolcu da tribünlere giderek selam verdi. Brezilyalı futbolcu, takımı adına 1 de asist yaptı. Telles, 2014-2016 yıllarında arasında Galatasaray'da forma giymişti.

Sarı-kırmızılılarda oynayan Maicon ile Fernando da bir dönem formasını giydiği Porto'ya karşı 11'de çıktı.



Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın



