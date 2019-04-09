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Maça geliyormuş gibi girdiler, top oynayanların otomobil ve telefonlarını çaldılar

Maça geliyormuş gibi girdiler, top oynayanların otomobil ve telefonlarını çaldılar
Maça geliyormuş gibi girdiler, top oynayanların otomobil ve telefonlarını çaldılar

İstanbul’da spor kıyafetleri giyerek sırt çantasıyla maça geliyormuş gibi görünerek halı sahaya giren çocuk yaştaki hırsızlar, sahada top oynayan vatandaşların araçları ile soyunma odalarından cep telefonlarını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıyan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir'de halı saha önlerinden ve içerideki odalarda otomobil ve cep telefonları çalınması üzerine vatandaşlar, çok sayıda şikayette bulundu. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, halı sahaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, kısa sürede hırsızları ve kullandıkları yöntemi tespit etti.

Sırt çantasıyla maça geliyormuş gibi soydular

Polis, küçük yaştaki hırsızların sporcu kıyafeti giyerek, sırt çantasıyla halı sahaya geldikleri belirlendi. Hırsızların sahada top oynayan vatandaşların kilitli olan odalarını bir şekilde açarak içeriye girdiklerini, buradan cep telefonlarını ve araçlarının kontak anahtarlarını alarak olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Hırsızların 15 farklı olay da 5 otomobil ve 10 tane de cep telefonu çaldıkları öğrenildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuk hırsızlar cezaevi firarisi çıktı

Çalışmaların ardından hırsızların kimliğini belirleyen oto hırsızlık polisi, yerlerini tespit ettikleri 6 şüpheliyi Küçükçekmece'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak ve ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Operasyonda ele geçirilen cep telefonları ve otomobiller ise şubeye götürüldü. Şubede işlemleri tamamlanan Kayhan K.(20), D.A.(17),aranması bulunan, cezaevi firarisi ve 4 yıl kesilmiş cezası olan F.Ö.(17) ile yine cezaevi firarisi, 4 yıl kesilmiş cezası bulunan 8 suç kaydı bulunan B.V. (17) Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Öte yandan aracı bulunan Ahmet Baki, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Türk polisine teşekkür etti.  

Doğan Can Cesur

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