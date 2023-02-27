Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD Başkanlığı'na ziyaret

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yanındaki heyetle birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) ziyaret etti. Ziyarette AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Macar Bakan basın açıklaması da yaptı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamasında, “Bugün dost ve kardeş ülke Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Afet Koordinasyon Merkezimizi ziyaret etti. Kahramanmaraş depremleri ve artçılar ile ilgili son durumla ilgili olarak bizlere hem taziye dileklerini sunmak hem de desteklerini iletmek için buradalar. Kendilerine teşekkür ediyorum. 1999 Marmara Depremi'nde arama kurtarma birlikleri ile beraber yoğun bir çalışma ortaya koyarak, yıllar geçmiş olsa da gönlümüzde taht kuran bir ülke Macaristan. Kahramanmaraş depremleri ve sonrasında yaşanan depremlerde yardıma ilk gelen ülkelerden birisi Macaristan. 167 arama kurtarma personeliyle Kahramanmaraş ve diğer illerimizde arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldılar. Kahramanmaraş ve diğer bölgelerde çalışmalar yaptılar. Ayrıca bölgedeki ihtiyaçlara göre insani yardım desteklerinde de bulunuyorlar. Kendilerine ve kendilerinin nezdinde dost ve kardeş Macar halkına şükranlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz Türk halkını bir dost ve kardeş olarak gördüğümüz için derhal yardıma koştuk”

Bakan Szijjarto da Türkiye ile Macaristan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamaya devam edeceklerini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Şubat başında yaşanan ağır depremleri Macaristan'da haberlerde şok olarak izledik. Biz Türk halkını bir dost ve kardeş olarak gördüğümüz için derhal yardıma koştuk. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında en önemli konu olan barınma için 10 tonluk bir yardım malzemesi getirdik. Bir askeri nakliye uçağını tamamen doldurarak bölgeye ulaştık. Bu malzemelerin bir kısmı ilaç ve kışın zor şartlarını geçirmek için kullanılan seyyar yataklar, battaniyeler ve uyku tulumlarından oluşmakta. Tabii ki Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme ve ilaç gibi malzemeleri Türkiye'ye sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda bir liste getirdim. İhtiyaç duyulan malzemeleri derhal Türkiye'ye getireceğiz.”

Evren Doğru - Berkay Hasan Karayakas

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.