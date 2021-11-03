Macar çellist Istvn Vrdai 7 yıl sonra İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor

İş Sanat yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall'da 12 Kasım saat 20.30'da, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açacak. Konserin solisti Macar çellist Istvn Vrdai olacak. 2014 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği konserin ardından ikinci defa İstanbullu seyircisiyle İş Sanat'ta buluşacak Macar çellist Istvn Vrdai, 1985 yılında aramızdan ayrılan ünlü çellist Jacqueline du Pré'nin dünyaya tanıttığı Edward Elgar'ın çello konçertosunu seslendirecek. Prix Montblanc'ta 'dünyanın en umut veren müzisyeni' ödülünün sahibi olan Vrdai'ın çaldığı enstrüman Jacqueline du Pré'ye ait.

Geçtiğimiz sezon çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble, İş Sanat'ın çevrimiçi ‘Dayanışma ve Umut' sezonunun sembolü haline gelmişti. 21'inci Sezonun açılış ve kapanış konserlerinde yer alan topluluk, bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen'in batonu altında İş Sanat'ın açılış konserini gerçekleştirecek.

Rengim Gökmen, 1988 yılında İtalya Hükümeti tarafından opera sanatının tanıtımı ve gelişimine katkılarından dolayı ‘Şövalye' nişanı ile 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı ile onurlandırılmış, sayısız ödül ve uluslararası nişana layık görülmüştür. Rengim Gökmen, 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Yılın En İyi Şefi', 1997 yılında TOBAV tarafından 'En Başarılı Opera Şefi' seçilmiştir.

Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde, ABD'de ve Güney Amerika'da konserler yöneten Rengim Gökmen'in şefliğinde 12 Kasım'da gerçekleşecek açılış konserinin repertuvarında ayrıca Gioacchino Rossini'nin ‘Hırsız Saksağan Uvertürü' ve Ludwig van Beethoven'ın ‘Pastoral' Senfonisi yer alacak.

Konserin solisti Vrdai, Münih ARD (2014), Uluslararası Tchaikovsky (2007) gibi dünya çapında pek çok yarışmada ödül aldı. Aralarında Mikhail Pletnev, dm Fischer, Zoltn Kocsis, Howard Griffiths, Gilbert Varga ve Mariinsky Orkestrası, Rus Ulusal Orkestrası, L'Orchestre de Chambre'nin de olduğu dünyaca ünlü müzisyenler ve orkestralarla birlikte sahne aldı.

Verilen bilgiye göre, konserin biletleri İş Kuleleri Salonu, Maximum Uniq Hall ana gişelerinin yanı sıra tüm Biletix satış noktalarından temin ediliyor. Pandemi koşulları nedeniyle İş Sanat'ın konserleri yüzde 50 kapasiteyle satışa sunuluyor. Konserlere katılacak izleyicilerin biletleriyle birlikte aşı kartlarını veya son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor.