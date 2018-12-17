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Macar vekiller devlet televizyonundan zorla çıkarıldı

Macar vekiller devlet televizyonundan zorla çıkarıldı
Macar vekiller devlet televizyonundan zorla çıkarıldı

Macaristanlı iki muhalif milletvekili, gece boyunca kaldıkları devlet televizyonu MTVA’dan zorla çıkarıldı.

Macar vekiller devlet televizyonundan zorla çıkarıldı - Tıkla İzle

Macar milletvekilleri Bernadett Szel ve Akos Hadkosy, geçtiğimiz gün 5 maddelik bildirilerini okumak için devlet televizyonu MTVA'nın binasına girdi. Milletvekilleri, bildirilerinin video kaydının yayınlandığından emin olmak için gece boyunca televizyon binasından ayrılmadı. Sabah saatlerinde, milletvekilleri, çalışma alanlarına girmeye çalışınca bina güvenliği polisi çağırdı. Çalışma ofisine giren milletvekilleri, iddiaya göre çalışanların işlerini sabote edince arbede çıktı.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde milletvekilleri çalışma alanlarımıza girdiler. MTVA çalışanlarını taciz edip koridor boyunca çalışanları kovaladı. Televizyon yayınını sabote etmeye çalıştılar ve bizi sokaktaki binlerce insanı binaya sokmakla tehdit ettiler” denildi. 

Televizyon binasına polislerin gelmesi üzerine iki milletvekili Szel ve Hadkosy zorla binadan çıkartıldı.

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