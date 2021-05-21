Macaristan Başbakanı Orban: 'Epideminin 3'üncü dalgasını yendik'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldığı bir radyo programında, önümüzdeki birkaç gün içinde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirdikleri pek çok kısıtlamanın kaldırılacağını bildirdi. Ülkede 5 milyon aşılanan kişi barajını geçince gece 00.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının sona ereceğini, gastronomi mekanlarına getirilen zaman kısıtlaması ile maske takma zorunluluğunun da kaldırılacağını belirten Orban, söz konusu barajın hafta sonu aşılacağını kaydetti. Artık açık havada 500 kişinin katılımıyla çeşitli etkinlik ve protesto gösterisi düzenlenebileceğini ifade eden Orban, "Şu anda Macaristan'da aşının en az bir dozunu yaptıran kişi sayısı 4 milyon 898 bin 866, haftasonu 5 milyona ulaşacak. Bu, epideminin 3'üncü dalgasını yendik demek oluyor ve Macaristan'daki yetişkin nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının aşılandığı anlamına geliyor" dedi.

Diskotek, konser salonları gibi kapalı mekanlarda düzenlenecek etkinliklere ise yalnızca aşılandığını belgeleyen kişilerin katılabileceği Macaristan'da pandeminin başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 800 bini geçerken, 29 bin 500'e yakın kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ebru Orhan

