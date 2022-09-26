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Macaristan Başbakanı Orban: 'Yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı'

Macaristan Başbakanı Orban: 'Yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı'
Macaristan Başbakanı Orban: 'Yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları eleştirerek, “Bu silah geri tepti, yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı” dedi.

AB ile özellikle Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda ters düşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye yönelik eleştirilerine devam ediyor. Orban, "Yaptırımlar sonucunda Avrupa halkının daha da yoksullaştığını, Rusya'nın ise diz çökmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullanarak, “Bu silah geri tepti, yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı. Biz bir cevap bekliyoruz, tüm Avrupa bunu daha ne kadar sürdüreceğimiz konusunda Brüksel'den bir cevap bekliyor" dedi.

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