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Macaristan Türkiye Canlı Anlatım

Macaristan Türkiye Canlı Anlatım
Macaristan Türkiye Canlı Anlatım

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

MACARİSTAN 0-0 TÜRKİYE

CANLI ANLATIM

40' Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti.

38' Etkili geldik. Sol kanattan Caner'in ortasında Cenk Tosun'un kafayla indirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kenan Karaman'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

35' Macaristan'da Fiola, Cenk Tosun'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

27' Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top kaleci Dibusz'da kaldı.

25' Macaristan'ın şu ana dek \%63'lük topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

21' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.

15' Macaristan sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kalmar'ın kullandığı köşe vuruşunu Ozan Kabak kafasıyla bir kez daha kornere gönderdi.

2' Macaristan sol kanattan yüklendi, savunmanın da müdahalesiyle top yandan auta gitti.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

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